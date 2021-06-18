В больницах Москвы плановую помощь будут оказывать только пациентам, привитым от коронавируса Фото: Александр ГЛУЗ

В московских больницах плановую помощь будут оказывать только пациентам, привитым коронавирусной инфекцией. Исключения составляют только больные с онкологией и заболеваниями крови. Об этом сообщают власти.

Как отмечается на сайте московского департамента здравоохранения, ежедневно из поликлиник столицы пациенты переводятся в ковидные стационары. Согласно приведенным данным, еще неделю назад таких случаев было 130 в день, однако в минувший четверг, 17 июня, уже почти 200.

«В связи с этим для безопасности пациентов мы вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будем проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией», - говорится в заявлении.

Отмечается, что новые правила не распространяются на плановую «госпитализацию пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения, а также для оказания паллиативной помощи». Кроме того, правила не распространяются на тех граждан, кому противопоказана прививка от коронавируса.