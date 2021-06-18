Игорь Костолевский оказался в больнице с подозрением на коронавирус Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Народный артист России Игорь Костолевский госпитализирован в Москве. Его доставили в 52-ю городскую больницу, врачи подозревают, что у актера коронавирус.

Как стало известно сайту mk.ru, 72-летний Костолевский вызвал скорую помощь 17 июня, около 11 утра. Он сам набрал телефон неотложки и попросил приехать к нему домой в Большой Афанасьевский переулок.

Врачи сразу поняли, что у пациента проблемы с дыханием. Ему с трудом давался каждый вдох и выдох.

При первичном осмотре заподозрили пневмонию и дыхательную недостаточность. Высока вероятность, что тесты на ковид окажутся положительными.

Игорь Костолевский не стал возражать против госпитализации. Учитывая стремительное распространение коронавируса в столице, именитый пациент предпочел находиться под наблюдением врачей, а не лечиться дома.

За минувшие сутки в Москве зарегистрировано 9 056 новых случаев коронавируса. Власти города предприняли новые меры по борьбе с пандемией.

Игорю Костолевскому сейчас 72 года. Он снискал всенародную любовь благодаря съемкам в таких фильмах, как «Звезда пленительного счастья», «И это все о нем», «Тегеран-43», «Отпуск за свой счет» и других.