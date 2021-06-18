Глава Приамурья Василий Орлов обязал руководителей предприятий взять вакцинацию сотрудников под личный контроль

Губернатор Василий Орлов попросил жителей Приамурья не медлить с прививкой от COVID-19. Фото: REUTERS

Глава Амурской области Василий Орлов предложил руководителям предприятий и организаций региона взять ситуацию с вакцинацией сотрудников под личный контроль. На заседании регионального оперативного штаба губернатор подчеркнул, что ситуация с заболеваемостью ухудшилась, и призвал жителей Приамурья не медлить с прививкой.

- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Амурской области значительно усложнилась. Под личный контроль ситуацию с вакцинацией необходимо взять руководителям предприятий в регионе. Существует масса способов мотивировать сотрудников своевременно вакцинироваться и предупредить риск остановки всего рабочего процесса в случае вспышки заболевания в организации. Особенно это касается крупных промышленных предприятий региона, - подчеркнул Василий Орлов.

В Амурской области прививку от коронавируса сделал 31,3% жителей, подлежащих вакцинации. Регион получил 134 356 доз вакцины трех видов, из которых более 85% уже использованы по назначению. Активнее всего прививаются жители Шимановского и Селемджинского районов: на сегодняшний день прививку от коронавируса там поставили 76% и 75% подлежащего вакцинации населения. Самыми сознательными оказались пенсионеры: доля привитых амурчан старше 60 лет превысила средний показатель по России - 25,8 % (в среднем по стране - 23,6%). Пока что низкими остаются темпы вакцинации среди студентов и молодежи от 18 до 25 лет. Среди учащихся вузов и средне-специальных учебных заведений доля привившихся составляет всего 10 %.

Губернатор Василий Орлов предложил усилить работу по вакцинации студентов и преподавателей. В частности, сейчас рассматривается вариант заселения студентов в общежития только с прививочным сертификатом или справкой, подтверждающей противопоказания для вакцинации от COVID-19. Глава Приамурья также предложил руководителям вузов рассмотреть вариант очных занятий только для учащихся с прививкой.

- Вузам стоит рассмотреть возможность перевода на дистанционную форму обучения тех студентов, которые необоснованно отказались от вакцинации, - отметил Василий Орлов.