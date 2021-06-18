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Здоровье18 июня 2021 14:54

На прием к мировым судьям Москвы смогут попасть только привитые от коронавируса граждане

В мировые суды столицы временно будут пускать только журналистов, вакцинированных от COVID-19
Источник:kp.ru
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На прием к мировым судьям Москвы смогут попасть только привитые от коронавируса граждане

На прием к мировым судьям Москвы смогут попасть только привитые от коронавируса граждане

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На личный прием к мировым судьям Москвы временно смогут попасть только привитые от коронавирусной инфекции граждане. Об этом сообщили в Мосгорсуде.

Кроме того, в мировые суды Москвы временно будут пускать только журналистов, которые вакцинированных от COVID-19.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 18 июня, власти Москвы сообщили, что плановую помощь в столичных больницах будут оказывать только пациентам, привитым коронавирусной инфекцией. Исключения составляют только больные с онкологией и заболеваниями крови, а также на тех граждан, кому противопоказана прививка от COVID-19.