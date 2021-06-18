Чемпионка мира по бодифитнесу дала советы по тренировкам в жару Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Летний зной не повод отменять тренировок. Многократная чемпионка России, Европы и мира по бодифитнесу Нелли Цышкевич посоветовала, в каком режиме стоит тренироваться в летнее время.

Заниматься в теплую погоду нужно осторожнее, так как могут обостриться проблемы с сердечно-сосудистой системой. Если же имеются проблемы с артериальным давлением или недавно была перенесена болезнь, то занятия противопоказаны.

- В жару на летних площадках особенно важен выбор времени для тренировки. Не стоит заниматься в середине дня, когда солнце агрессивно, - рассказывает NEWS.ru Нелли Цышкевич. - Попытки получить одновременно нагрузку и ровный загар — верный путь в больницу.

Чтобы избежать солнечного или теплового удара нужно выбирать для занятий утреннее или вечернее время, на закате.

Если же свободное время для занятий есть только днем, то тренировки должны быть в тени.

- Кардионагрузок стоит избегать. Оптимальная температура для беговых тренировок — 10–18 градусов по Цельсию. Как раз такая температура в спортзалах, - отмечает специалист.