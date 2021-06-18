Депутат Нилов прокомментировал продление ограничений из-за коронавируса в Москве

В Госдуме поддержали продление ограничений по коронавирусу в Москве Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал решение мэра Москвы Сергея Собянина о продлении ряда ограничительных мер в столице на фоне коронавируса.

«Действительно, наблюдается рост числа заболевших. Инфекция никуда не делась. Несмотря на то, что многие переболели или вакцинировались, динамика все равно настораживает. В связи с этим региональные власти должны принимать соответствующие решения, основываясь на анализе ситуации и позиции главного санитарного врача региона», — цитирует депутата RT.

Политик добавил, что многие жители города уже устали от ограничений, но ситуация с ними вынужденная, поскольку иного способа нормализовать обстановку сейчас нет.

Добавим, решение об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан главврач подмосковной больницы Юрий Райхман назвал правильным. Медик уверен, что такие меры помогут избежать дальнейшего массового заражения людей, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, ранее сообщалось, что привитым вакциной «Спутник V» россиянам гарантированы антитела на полгода. При этом, как отметил замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев, при повторной вакцинации эффективность препарата сохраняется, поэтому делать прививки можно 1-2 раза в год, передает телеканал «360».