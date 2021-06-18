Эксперт предупредил об уловках кибермошенников в летний период

Эксперт рассказал, как защитить свои данные от киберпреступников Фото: Shutterstock

Киберпреступники часто пользуются невнимательностью пользователей. Особенно, это актуально в летний период, когда люди становятся более расслабленными. Руководитель отдела поддержки продаж Cross Technologies Саид Атциев рассказал, какие киберопасности подстерегают россиян.

«Будьте осторожнее с публичными Wi-Fi сетями, не подключайтесь к тем, которые не просят ввести пароль. Трафик в таких сетях прослушивается, а значит ваши данные могут быть украдены. К тому же, мошенники могут создать поддельную сеть, имитируя под Wi-Fi кафе, метро, парка и так далее», - цитирует эксперта Газета.Ru.

Также эксперт призвал проявлять осторожность при заполнении данных банковских карт во время оплаты на онлайн-сервисах.

Кроме того Атциев напомнил об опасности использования одного и того же пароля на разных сайтах. По словам специалиста, это существенно повышает риск кражи личных данных.

«Старайтесь минимизировать информацию о себе и своих интересах в интернете. Эти данные могут использовать для взлома аккаунтов и банковских карт. Собирая информацию с разных сайтов, мошенник может составить полный портрет о вас», — подытожил эксперт.