Минэнерго Украины предложило блокировать часть мощностей «Северного потока - 2» Фото: REUTERS

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев продолжит бороться с реализацией проекта газопровода «Северный поток - 2» и считает возможным требовать применения со стороны Европы меры по блокированию части мощности трубопровода по примеру ограничения для OPAL, который соединяет «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы.

Как заявил глава Минэнерго, для защиты своей газотранспортной системы Украина рассматривает несколько направлений борьбы с реализацией проекта газопровода.

«Во-первых, надо говорить о том, что этот вопрос не закрыт. Есть пример OPAL, когда его ввели, но он на самом деле работает только на 50%. Такая опция есть, и она о том, что нам надо тоже требовать применения европейского законодательства к "Северному потоку"», - заявил он.

Галущенко также предложил вернуться «к идее консорциума газотранспортной системы» Украины для обеспечения транзита газа по территории страны, отметив, что Киев будет и далее противостоять реализации проекта, но необходимо параллельно смотреть на то, кого украинская сторона сможет привлечь из партнеров, «чтобы обеспечить функционирование отечественной системы».

Он также напомнил, что Киев рассматривает «Северный поток - 2», как «оружие, а не как вопрос экономики и коммерции».

Напомним, ранее в МИД Украины выдвинули Москве условия для запуска газопровода «Северный поток – 2», предложив обменять проект на Крым. Глава ведомства заявил, что уже обсуждал этот вопрос на переговорах в Берлине. Позже депутат Бундестага назвал такие требования чушью.