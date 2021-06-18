Москалькова направит Лаврову список осужденных в США россиян для возможного обмена

Татьяна Москалькова Фото: Алексей ОСИПОВ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направит главе МИД РФ Сергею Лаврову список осужденных в США россиян для возможного обмена.

«Сегодня было заявлено о возможности обмена. Мы намерены написать письмо Сергею Викторовичу Лаврову со списком тех граждан, с которыми мы постоянно работаем последние годы по их положению в США», - сообщила уполномоченный по правам человека в РФ.

По словам Москальковой, в список войдут Константин Ярошенко, Виктор Бут и «ряд других людей».

Как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин и глава Соединенных Штатов Джо Байден в ходе переговоров в Женеве в среду, 16 июня, обсудили вопрос обмена заключенным. В ходе пресс-конференции по итогам саммита российский лидер отметил, что в данном вопросе могут быть найдены компромиссы. По его словам, работать над этим вопросом будут американский государственный департамент и министерство иностранных дел России.