Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 июня 2021 15:59

Москалькова направит Лаврову список осужденных в США россиян для возможного обмена

Источник:kp.ru
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направит главе МИД РФ Сергею Лаврову список осужденных в США россиян для возможного обмена.

Как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин и глава Соединенных Штатов Джозеф Байден в ходе переговоров в Женеве в среду, 16 июня, обсудили вопрос обмена заключенным. В ходе пресс-конференции по итогам саммита российский лидер отметил, что в данном вопросе могут быть найдены компромиссы. По его словам, работать над этим вопросом будут американский государственный департамент и министерство иностранных дел России.