Москалькова направит Лаврову список осужденных в США россиян для возможного обмена

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направит главе МИД РФ Сергею Лаврову список осужденных в США россиян для возможного обмена.

Как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин и глава Соединенных Штатов Джозеф Байден в ходе переговоров в Женеве в среду, 16 июня, обсудили вопрос обмена заключенным. В ходе пресс-конференции по итогам саммита российский лидер отметил, что в данном вопросе могут быть найдены компромиссы. По его словам, работать над этим вопросом будут американский государственный департамент и министерство иностранных дел России.