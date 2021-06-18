Россия выйдет из Договора по открытому небу 18 декабря 2021 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Россия выйдет из Договора по открытому небу (ДОН) 18 декабря текущего года. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ,уточняя, что Москва уведомила участников соглашения.

«Россия уведомила все государства-участники о своем решении выйти из ДОН через шесть месяцев после направления уведомления. Таким образом, это произойдет 18 декабря 2021 года», - говорится в распространенном в пятницу, 18 июня, сообщении МИД РФ.

В ведомстве отмечают, что выход России из договора показал, что попытки добиться односторонних преимуществ, игнорируя интересы и озабоченности российской стороны, обречены на провал.

Напомним, в конце прошлого года Вашингтон вышел из договора, после чего Москва заявила о своем намерении выйти из этого соглашения, поскольку не получила гарантий, что данные, которые будут поступать Европе, не будут передаваться Вашингтона.

Как писал сайт kp.ru, в минувший четверг правительство России распорядилось принять предложение МИД РФ о выходе государства из группы стран - участников Договора по открытому небу. Ранее, 19 мая 2021 года соответствующий закон был единогласно принят Государственной думой. Президент России Владимир Путин подписал закон 7 июня 2021 года.