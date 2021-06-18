Эпидемиолог Роспотребнадзора: индийский штамм коронавируса в РФ распространяет молодежь Фото: Иван МАКЕЕВ

Наиболее активно индийский штамм коронавирусной инфекции на территории России распространяет молодежь как самая активная часть населения. Об этом в пятницу, 18 июня, заявила замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в ходе беседы с журналистами.

По словам эпидемиолога, в стране не получилось избежать нового роста заболеваемости коронавируса из-за массового игнорирования мер профилактики.

- Особенно активно соблюдение этих мер сейчас, когда циркулирует индийский штамм и наиболее активная часть населения, то есть молодые люди, его распространяет в своей среде и в других возрастных группах. В последнее время все очень сильно расслабились, посчитав, что все позади, однако это не так, - подчеркнула Наталья Пшеничная.

Как писал сайт kp.ru, накануне московский мэр Сергей Собянин заявил, что для противостояния индийскому штамму коронавируса необходимо, чтобы уровень антител у человека был вдвое выше.