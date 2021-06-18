Суд обязал AstraZeneca срочно обеспечить Евросоюз 50 млн доз вакцины Фото: REUTERS

Суд Брюсселя обязал британско-шведскую компанию AstraZeneca в срочном порядке предоставить Европейскому Союзу 50 миллионов доз вакцины по юридически установленному графику под угрозой штрафа до 500 миллионов евро. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщила Еврокомиссия (ЕК), которая ранее подала на компанию в суд за срыв поставок по контракту на предзаказ вакцины государствам ЕС.

Как уточняется суд обязал AstraZeneca срочно поставить 50 миллионов доз вакцины до 27 сентября 2021 года «в соответствии с юридически обязывающим графиком», согласно которому первые 15 миллионов доз необходимо поставить к 09:00 по центральноевропейскому времени (10:00 мск) 26 июля, 20 миллионов доз должны быть доставлены к 23 августа, а еще 15 миллионов - к 27 сентября.

«В случае нарушения штраф составит 10 евро за каждую непоставленную дозу», - говорится в заявлении Еврокомиссии.

Как писал сайт kp.ru, ранее дипломаты Еврокомиссии указывали на необходимость обязать AstraZeneca поставить заказанные ранее вакцины. Позже ЕК официально подтвердила начало судебного процесса против компании за нарушение контракта на поставки препарата.