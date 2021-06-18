Президент Союза туриндустрии успокоил туристов, собирающихся в Ялту

На регион обрушились проливные дожди Фото: Facebook

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин успокоил туристов, который собираются на отдых в Крым.

Вот уже несколько дней регион страдает от последствий проливных дождей. Сначала подтопило Керчь, а следом и Ялту.

По словам Юрия Борзыкина, природные катаклизмы никак не скажутся на туристическом спросе в регионе. Обычно последствия проливных дождей устраняют очень оперативно.

- Это прискорбно, но все быстро восстановят. Радикально на спрос погодные условия не повлияют, хотя бы потому что основное количество на лето уже забронировано и продано. Такое бывает не только в Крыму, но и за границей, - отметил представитель РСТ.

Юрий Барзыкин отметил, что общественные зоны будут приведены в порядок в ближайшее время, поэтому туристам не стоит волноваться.

- Стихия кратковременна. Через пару дней никто даже не заметит последствий. Курортные зоны всегда приводят в порядок в первую очередь, - заключил собеседник ФАН.

В Крыму дожди идут уже вторые сутки, этой ночью они накрыли южное побережье полуострова. В Ялте за шесть часов выпала месячная норма осадков, реки вышли из берегов.

И при этом на востоке полуострова — в Керчи — последствия ливней все еще продолжают устранять. А синоптики предупреждают о новой опасности — селевых потоках, сообщает Пятый канал.