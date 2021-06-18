Синоптик рассказал о наводнении в Крыму: «Бочка воды на квадратный метр»

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

На юге Крыма выпало около 350 процентов месячной нормы, рекордные ливни вызвали сильнейшее наводнение. Об этом в пятницу, 18 июня, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в социальной сети Facebook.

- На юге Крыма выпало 350% месячной нормы. На метеостанции Ай-Петри зафиксировано 187 миллиметров осадков, из них за последние три часа обрушилось 103 миллиметров или бочка воды на метр квадратный!, - сообщил метеоролог.

Евгений Тишковец предупредил, что из-за ливней в Крыму уже начался разлив рек, поэтому местным жителям следует быть осторожнее.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня в главном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям по Крыму сообщили об эвакуации населения из подтопленных зон в Ялте. В Алупке и Ялте произошли подтопления двух домовладений, сложная ситуация из-за наводнения сложилась в районе «Крымэнерго», где река Водопадная вышла из берегов.

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