Путин поздравил Гутерриша с переизбранием на пост генсека ООН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский президент Владимир Путин поздравил Антониу Гутерреша с переизбранием на пост генерального секретаря ООН на второй срок. Поздравительную телеграмму от главы государства в пятницу, 18 июня, опубликовали на официальном сайте Кремля.

Президент России отметил, что данное решение Генеральной ассамблеи ООН в полной мере подтверждает высокий политический авторитет Антониу Гутерреша.

- Я уверен, что ваша деятельность будет, как и прежде, служить повышению эффективности механизмов Организации Объединенных Наций, а также упрочению координирующей роли ООН в мировых делах, - отметил Владимир Путин.

Глава государства добавил также, что РФ, как государство-основатель и постоянный член Совета безопасности, будет и в дальнейшем способствовать решению многоплановых задач, стоящих перед Организацией.