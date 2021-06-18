Один человек погиб из-за наводнения в Ялте. Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Один человек погиб в результате подтоплений, образовавшихся из-за рекордных проливных дождей. 26-летнего мужчину унесло потоком воды. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов во время заседания оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации на территории региона.

- В Ялте есть один погибший, мужчина 1995 года рождения. Его унесло потоком воды, - сообщил глава Крыма.

Напомним, сегодня в Ялте выпало 135 мм осадков – примерно три месячных нормы. Из-за сильнейшего наводнения в городе введен режим ЧС, началась эвакуация местных жителей. Из-за потопа на улицах Ялта осталась без воды, кроме того, обесточена часть улиц города, спасатели зафиксировали не менее 87 случаев подтопления. По предварительной информации, не менее восьми человек пострадали из-за потопа.