Экономисты указали факторы, которые укрепят курс рубля в июле 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Аналитики спрогнозировали курс российской валюты на середину лета. По мнению экспертов, пока нет предпосылок для ослабления рубля.

Скорее всего, на следующем заседании ЦБ повысит ключевую процентную ставку на 0,5 п.п. Это сыграет на пользу российской валюте.

- Никаких потрясений на валютном рынке в ближайший месяц не ожидается. Раньше, до вызванных COVID-19 ограничений, россияне оставляли за границей 55–60 млрд долларов в год. Сейчас международный туризм на паузе, сезонный спрос на валюту слабый. Таргет по паре доллар-рубль — 70–72, евро-рубль — 84–86, - говорит руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Еще один фактором, который укрепит рубль, будет старт выплаты дивидендов. В текущем году дивидендная доходность российского рынка акций должна вырасти до 8,5–9%.

Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров полагает, что курс доллара в указанный период может повыситься до 74 рублей.

- Курс рубля будет зависеть от внешнего давления, наступления налогового периода, цен на нефть. 1 июля состоится очередное заседание ОПЕК+, где решится вопрос с наращиваем объемов сырья. Можно ожидать, что в июле и в целом до конца лета рубль останется в диапазоне 72–74 рубля за доллар и 86–88 рублей за евро», — заключил в беседе с ФАН Федор Сидоров.

Ранее специалист по производным финансовым инструментам и трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко рассказал, как повышение ключевой ставки ЦБ повлияет на жизнь простых россиян. Среди плюсов укрепление рублевых вкладов, а минусы - это рост процентов по кредитам, сообщает Пятый канал.