Болгары оценили выступление Путина в Женеве: "Остальные кажутся некомпетентными"

Владимир Путин Фото: REUTERS

Читатели болгарского интернет-журнала «Дневник» оценили выступление президента России президента Владимира Путина в ходе пресс-конференции после встречи с американским лидером Джо Байденом в Женеве в среду, 18 июня.

Болгарские читатели обратили внимание на поведение российского лидера и провели сравнение с его американским коллегой коллегами.

По словам одного из пользователей, президент России «был готов к любым вопросам, отвечал без промедления, умно, точно и с юмором». «По сравнению с ним многие западные лидеры кажутся некомпетентными. Это проблема!» — написал он в комментарии.

Другой обратил внимание на то, что президент США не пустил на свою пресс-конференцию российских журналистов. «Он боится? Байден ответил на пять вопросов, а Путин - на 50!» - отмтеил он.

«Байден вот уже полгода болтает, что он сделает с Россией, а по факту почти ничего», - написал еще один пользователь.

«Байден действительно оказался в незавидном положении. То, как он сидел нога на ногу, показалось странным не только мне, но и американцам», - заметил другой.

Как писал сайт kp.ru, Путин в ходе пресс-конференции охарактеризовал встречу с американским коллегой, отметив, что на переговорах не было никакой враждебности несмотря на то, что позиции стран расходятся. По его словам, стороны продемонстрировали желание искать стабильности.