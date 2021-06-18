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Здоровье18 июня 2021 17:15

Собянин продлил ограничительные меры по коронавирусу в Москве до 29 июня 2021

Ограничения должны были действовать до 20 июня
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Собянин продлил ограничительные меры по коронавирусу до 29 июня 2021

Собянин продлил ограничительные меры по коронавирусу до 29 июня 2021

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве до 29 июня продлили ограничения по работе общепитов и ресторанов, а также проведению развлекательных мероприятий и пребыванию в парках. Указ мэра Сергея Собянина опубликован на его официальном сайте.

Напомним, ранее в столице приняли решение о введении новых ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Согласно новым правилам, в парках города можно только гулять. Вводится запрет на использование детских, спортивных и развлекательных площадок, временно приостановили работу детских игровых комнат, а также фуд-кортов в ТЦ и аналогичных организаций.

В ночные часы (в период с 23.00 до 6.00) запрещено предлагать услуги общественного питания за исключением продажи товаров на вынос и доставки еды, а также в это время запрещены развлекательные мероприятия в клубах, барах и караоке.

Ограничения были введены на период с 13 по 20 июня, однако московские власти приняли решение продлить их до 29 июня.

Кроме того, как писал сайт kp.ru, с сегодняшнего дня, 18 июня, в столице запретили зрелищные мероприятия с численностью свыше 1 тысячи человек, а также закрывают танцполы и фан-зоны для болельщиков. Собянин заявил, что не хотел этого делать, но «пришлось».