Экс-зампреда Центробанка Корищенко арестовали на два месяца Фото: Андрей МИРЕЙКО

В пятницу, 18 июня, Тверской суд Москвы принял решение отправить в СИЗО бывшего заместителя председателя Центробанка РФ Константина Корищенко, которому ранее было официально предъявлено обвинение в особо крупной растрате.

«Тверским районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании Корищенко меры пресечения в виде заключении под стражу до 16 августа», - приводит РИА Новости сообщение суда.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 18 июня, стало известно о задержании бывшего заместителя председателя Центробанка РФ, а также его предполагаемого сообщника бизнесмена Максима Пальчуна, которым официально предъявлено обвинение в крупной растрате. Соответствующая статья предусматривает наказание до десяти лет тюремного заключения со штрафом в размере до 1 млн рублей.

В пресс-службе Тверского суда Москвы тогда сообщили, что следствие просит отправить задержанных в СИЗО.