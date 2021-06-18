В НАТО сожалеют о решении России выйти из Договора по открытому небу Фото: REUTERS

НАТО сожалеет о решении Москвы выйти из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса.

«Мы глубоко сожалеем о том, что Россия уведомила о своем решении выйти из Договора по открытому небу, важного юридически обязательного документа, который способствует транспарентности, безопасности и стабильности, а также взаимному доверию в евроатлантическом регионе», - говорится в заявлении альянса.

Как писал сайт kp.ru, МИД РФ сообщил, что Россия выйдет из договора 18 декабря текущего года. Днем ранее, 17 июня, правительство России распорядилось принять предложение ведомства о выходе государства из группы стран - участников ДОН. Ранее, 19 мая, соответствующий закон был единогласно принят Государственной думой, а 7 июня его подписал президент России Владимир Путин.

Напомним, в конце прошлого года Вашингтон решил выйти из договора, после чего Москва заявила о своем намерении также покинуть соглашение, поскольку не получила гарантий, что данные, которые будут поступать Европе, не будут передаваться Вашингтона.