Вирусолог спрогнозировал, как жара повлияет на COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Гидрометцентре прогнозируют, что в ближайшее время в Москву и область придет аномальная жара. Воздух прогреется до +33 °С. Как такая погода отразится на пандемии COVID-19, рассказал научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

Вирусолог отметил, что традиционно теплая погода улучшает показатели по вирусным инфекциям. Обычно в летнее время почти не фиксируется респираторных заболеваний.

- Скорее всего, ситуация по коронавирусу тоже пойдет на спад. Третья волна связана с поведенческими реакциями. Хорошая погода и про все забыли. Вы в электричках сейчас не увидите ни одного человека в маске, в метро 50 на 50 соотношение людей в масках и без. Санитарная дистанция не соблюдается, - перечисляет причины ученый.

Он уверен, что не стоит сейчас проводить массовых мероприятий. В том числе и Чемпионат Европы по футболу. А вот поездки на море вирусолог приветствует.

- Отдых на курортах не помещает. Например, в прошлом году были опасения, что многолюдье на пляжах в Сочи вызовет вспышку, но этого не случилось. Мне кажется, в этом году этого тоже не будет, - отметил собеседник Ридуса.

Специалист поддерживает вакцинацию и уверен, что прививка станет надежной защитой от болезни. Но призывает подходить к вопросу основательно.

- Если массово принуждать людей к вакцинации, то у врачей не будет возможности толком осмотреть пациента. Тогда не исключены какие-то осложнения, - заключил научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова.