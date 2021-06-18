Володин: снижение нештрафуемого порога скорости приведет к коррупции и ошибкам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Инициатива о снижении нештрафуемого порога превышения скорости на дорогах в России недостаточно проработана и несет большие риски коррупции и ошибок. Об этом в пятницу, 18 июня, заявил председатель российской Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

- Эти предложения, с одной стороны, недостаточно проработаны, поэтому могут привести к коррупции и ошибкам при определении превышения скорости. С другой стороны, авторы инициативы не учитывают негативного отношения к этому большинства депутатов нижней палаты, - отметил спикер.

Вячеслав Володин выразил свое удивление по поводу того, что такие предложения продолжают звучать, хотя большинство выступает против, о чем неоднократно говорилось до этого. По словам председателя Госдумы России в ситуации, при которой возникает напряжение в обществе, лучше не предлагать темы, не имеющие оснований для поддержки.

Как писал сайт kp.ru, вчера депутат Родион Букачаков внес в нижнюю палату проект закона о введении штрафа на сумму в 500 рублей за превышение скорости на 10-20 километров в час в пределах города. В настоящее время в стране действует нештрафуемый порог для превышения скорости на 20 километров в час от установленного лимита.