Роскомнадзор заблокировал 150 интернет-страниц о продаже сертификатов вакцинации от коронавируса Фото: Shutterstock

С начала 2021 года специалисты Роскомнадзора заблокировали или удалили около 150 интернет-страниц с информацией, в том числе касающейся продажи поддельных сертификатов вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

- С начала текущего года на основании решений суда или требований Генеральной прокуратуры России заблокировано или удалено около 150 страниц в сети, в том числе содержащих информацию о продаже сертификатов вакцинации от коронавируса, - говорится в сообщении, которое цитирует агентство ТАСС.

Всего с начала 2020 года по тематике, связанной с распространением фейков о пандемии и вакцинации, было удалено или заблокировано более тысячи материалов в интернете.

Как писал сайт kp.ru, ранее бывший начальник криминальной милиции РОВД Москвы и адвокат Евгений Харламов предупредил, что продажа поддельных сертификатов вакцинации от коронавируса является серьезным преступлением.