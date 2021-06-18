Украина ввела санкции против лиц, «аффилированных со спецслужбами России» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский Совет национальной безопасности и обороны ввел новые санкции против шести физических и четырех юридических лиц, «аффилированных со спецслужбами России и причастных к кибератакам». Об этом в пятницу, 18 июня, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в ходе беседы с журналистами после заседания.

- Были введение персональные санкции против четырех юридических и шести физических лиц, которые связаны с российскими пецслужбами. Эти лица непосредственно причастны к разработке вируса NotPetya и кибератакам, - заявил он.

По словам секретаря, попавшие под ограничения лица якобы осуществляли администрирование данного вируса и якобы организовывали кибератаки на «объекты критической инфраструктуры» на территории Украины. При этом Алексей Данилов не стал называть всех организации и имен граждан, против которых ввели санкции, уточнив только, что они коснутся бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Напомним, что власти России неоднократно опровергали информацию о якобы причастности хакеров к российским спецслужбам.