Собянин одобрил создание в Москве свободных от коронавируса ресторанов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эксперимент по созданию в ресторанах на территории Москвы «свободных от коронавируса» зон является сигналом бизнесу и горожанам, что можно нормально жить даже в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 18 июня, заявил московский мэр Сергей Собянин, отметив, что поддерживает данную инициативу.

- Это очень хорошее предложение, поскольку нам же не только нужно бороться с пандемией коронавируса путем разных ограничений или медицинских технологий. Я считаю, что все получится. По крайней мере это такой хороший сигнал и предпринимателям, и жителям города, что даже в условиях пандемии можно жить по-другому, нормально жить. Однако для этого нужно элементарно сделать прививку, - подчеркнул он в интервью Первому каналу.

Градоначальник отметил, что борьба с эпидемией - это еще и борьба за выживание и функционирование экономики российской столицы, а также города в целом, сохранение рабочих мест и заработной платы.

Как писал сайт kp.ru, в российской столице до 29 июня продлили ограничения по работе общепитов и ресторанов, а также проведению развлекательных мероприятий.