Глава Минпромторга заявил об отсутствии дефицита вакцин в России Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В настоящее время на территории России нет дефицита вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщил глава российского министерства промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе беседы с журналистами.

По словам министра, на сегодняшний день в остатках в российских регионах есть примерно пять миллионов доз вакцин от коронавирусной инфекции.

- Дефицита вакцины точно нет. Если говорить про объемы производства, начиная с июля, уже сейчас ритмично выходим на объем производства вакцины «Спутник V» всеми нашими площадками. На сегодняшний день таких площадок семь. То есть это будет минимум 30 миллионов доз вакцины в меся, - сообщил Денис Мантуров.

Глава Минпромторг отметил, что Россия может обеспечить все запросы регионов и компаний, ведомств, которые участвуют в вакцинации от коронавирусной инфекции.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила введение при необходимости обязательной вакцинации от коронавируса отдельных категорий населения в регионах России.