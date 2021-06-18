Шесть человек эвакуировали из частной гостиницы под Москвой из-за пожара Фото: Артем КИЛЬКИН

В подмосковном Серпухове горит крыша частной гостиницы. Из горящего здания эвакуировались шесть человек. Об этом в пятницу, 18 июня, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Сообщается, что пожар произошел сегодня вечером в доме номер 13б по улице Садовая в подмосковном Серпухове.

- На улице Садовая произошло возгорание крыши частной гостиницы «Руссо туристо», расположенной в доме номер 13б. До прибытия пожарных из горящего здания эвакуировались шесть человек, - сообщил источник агентства.

Он отметил, что, по словам хозяйки частной гостиницы, внутри здания в настоящее время никого нет, пожарные тушат возгорание. По предварительной информации, площадь пожара составляет около 50 квадратных метров.