Сосед Андрея Егорова вспомнил о последних днях жизни актера: «Искали с прошлой недели»

Умер Андрей Егоров, заслуженный артист России. Фото: официальный сайт Центрального академического театра Российской армии teatrarmii.ru

Сосед актера Андрея Егорова рассказал о последних днях жизни знаменитости. Актер скончался 17 июня, его нашли в своей квартире.

За неделю до трагедии к Егорову стучался в дверь сантехник. Оказалось, что из его квартиры затапливают соседей снизу.

Но дверь так никто и не открыл. Позже сотрудники управляющей компании приходили к соседям, интересовались исчезнувшим жильцом.

- Где-то наверное в четверг, приблизительно, приходит сантехник, спрашивает про соседа. Говорит, что он заливает кого-то, - рассказывает мужчина Пятому каналу. – Но я даже телефон не знаю его.

Соседи не общались между собой, жили каждый своей жизнью. Егоров не хулиганил, не водил домой шумные компании, поэтому поводов контактировать не было.

- Никогда никаких жалоб не было, он адекватный был, - отметил мужчина.

Российский актер Андрей Егоров скончался на 51-м году жизни. Его нашли через несколько дней после смерти в своей квартире на Рабочей улице в Москве.

На счету актера более 60 работ, он был занят на съемках кино и играл в театре. Андрей Егоров работал до последних дней.

В 1997 году состоялся громкий кинодебют Андрея Егорова в фильме «Время танцора». Через год за этот фильм артиста наградили премией «Золотой овен». В общей сложности Егоров исполнил более 20 ролей в Театре армии, а также снимался в фильмах и сериалах, таких как «Смерш», «Жених» и «Оптимисты».

Ранее, 6 июня, стало известно о смети еще одного актера. Скончался Артем Анчуков из сериала «Улица разбитых фонарей». Причиной стал коронавирус. Об этом рассказала его знакомая, российская певица Татьяна Буланова, сообщает телеканал "360".