Россия возобновит авиасообщение с Италией, США и Кипром Фото: Иван ВИСЛОВ

Россия возобновляет авиационное сообщение с Иорданией, Ирландией, Италией, Соединенными Штатами, а также Кипром, Северной Македонией, Бельгией и Болгарией. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Она отметила, что Россия также увеличивает число авиарейсов в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию, Швейцарию. Возобновление авиасообщения с указанными странами и увеличение числа перелетов произойдет с 28 июня текущего 2021 года.

- Тем не менее, хотела бы напомнить гражданам, что в каждой из стран действует свой порядок пропуска. При принятии решения о посещении государства нужно руководствоваться теми правилами, которые установлены, - отметила Татьяна Голикова.

Вице-премьер добавила, что некоторые зарубежные государства заявили о готовности принимать россиян, привившихся от коронавирусной инфекции российскими вакцинами.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, Россия также восстановит полномасштабное авиасообщение с Турцией с 22 июня.