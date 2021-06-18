Голикова: заболеваемость коронавирусом в России за пять дней выросла на треть Фото: Мария ЛЕНЦ

Заболеваемость коронавирусной инфекцией на территории всей России за последние пять дней на 34,4 процента превысила показатели аналогичного периода прошлой недели. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на брифинге в Доме правительства.

- Прирост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за минувшие пять суток на этой неделе составил 34,4 процента. По Москве заболеваемость выросла на 54,4 процента по сравнению с пятью днями прошлой недели, - отметила она.

Татьяна Голикова сообщила, что абсолютными лидерами заболеваемости коронавирусов в России являются Москва и Московская область. На фоне сложной ситуации с пандемией вице-премьер России призвала жителей страны, которые ранее решили не проходить вакцинацию от инфекции, подумать ещё раз.

Как писал ранее сайт kp.ru, сегодня московский мэр Сергей Собянин продлил ограничительные меры по коронавирусу в российской столице до 29 июня 2021 года.