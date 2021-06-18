Голикова – о решении регионов вакцинировать отдельные группы населения: «Это необходимо» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский вице-премьер Татьяна Голикова назвала необходимыми решения некоторых регионов страны о вакцинации от коронавирусной инфекции отдельных групп населения. Об этом она сказала в пятницу, 18 июня, в ходе брифинга.

Татьяна Голикова отметила, что в некоторых российских регионах такие решения были приняты главными санитарными врачами по закону об иммунопрофилактике инфекционных болезней.

- В первую очередь речь идет о тех категориях населения, которые имеют контакт с большим количеством людей. Это необходимо. Такие решения были приняты в связи с цифрами по заболеваемости коронавирусной инфекцией, которые мы с вами наблюдаем и которые, видимо, будем наблюдать в ближайшем будущем, - заявила она.

Вице-премьер отметила, что вакцинация в качестве профилактического средства абсолютно необходимо для прерывания эпидемических цепочек и для стабилизации ситуации с пандемией.