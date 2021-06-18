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Здоровье18 июня 2021 19:30

Голикова – о решении регионов вакцинировать отдельные группы населения: «Это необходимо»

Вакцинация необходима для стабилизации ситуации с пандемией коронавируса
Ксения АНУФРИЕВА
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Голикова – о решении регионов вакцинировать отдельные группы населения: «Это необходимо»

Голикова – о решении регионов вакцинировать отдельные группы населения: «Это необходимо»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский вице-премьер Татьяна Голикова назвала необходимыми решения некоторых регионов страны о вакцинации от коронавирусной инфекции отдельных групп населения. Об этом она сказала в пятницу, 18 июня, в ходе брифинга.

Татьяна Голикова отметила, что в некоторых российских регионах такие решения были приняты главными санитарными врачами по закону об иммунопрофилактике инфекционных болезней.

- В первую очередь речь идет о тех категориях населения, которые имеют контакт с большим количеством людей. Это необходимо. Такие решения были приняты в связи с цифрами по заболеваемости коронавирусной инфекцией, которые мы с вами наблюдаем и которые, видимо, будем наблюдать в ближайшем будущем, - заявила она.

Вице-премьер отметила, что вакцинация в качестве профилактического средства абсолютно необходимо для прерывания эпидемических цепочек и для стабилизации ситуации с пандемией.