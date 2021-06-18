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Здоровье18 июня 2021 19:36

Вирусолог заверил, что России не грозит повторение «индийского сценария» по ковиду

Специалист напомнил, что в данном вопросе многое зависит от дисциплины граждан
Елена АКИМОВА
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Вирусолог заверил, что России не грозит повторение «индийского сценария» по ковиду

Вирусолог заверил, что России не грозит повторение «индийского сценария» по ковиду

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов объяснил, грозит ли России «индийский сценарий» развития коронавирусной инфекции. Вирусолог уверен, что нет.

Несмотря на активное распространение болезни, которое сейчас фиксируется в России, мы меньше подвержены риску. В первую очередь потому, что у нас ниже плотность населения. Во-вторую, из-за уровня медицины.

- Может, штамм и обладает повышенной заразностью, но с точки зрения мер профилактики он не отличается от других. Все зависит от граждан, - комментирует вирусолог Life.ru.

Он подчеркнул, что риск возникновения новых штаммов растет по мере увеличения количества инфицированных.

- Ситуацию улучшит только наращивание темпов вакцинации, - заключил Колбасов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что мутировавший "индийский" штамм коронавируса обнаружили у 89,3% заболевших за последнее время в столице.

В связи с этим власти призвали жителей активнее вакцинироваться. А тем, кто не пройдет вакцинацию пока будет отказано в плановом лечении.

Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова объяснила, что это не коснется экстренных пациентов. Им медицинская помощь будет оказана в полном объеме.

- Если человек категорически не хочет прививаться, но хочет лечиться планово, то без прививки он не сможет лечиться, потому что он подвергает опасности других пациентов, - пояснила депутат телеканалу "360".