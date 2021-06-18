Украина решила ввести санкции против главы «Ростеха» Сергея Чемезова Фото: Евгения ГУСЕВА

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести санкции против генерального директора российской государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Об этом в пятницу, 18 июня, заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, на сегодняшнем заседании СНБО Украины также применил санкции против заместителя председателя совета директоров корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаила Шелкова.

- По предложению украинской Службы безопасности принято решение о применении санкций против Фирташа Д. В., Фукса П. Я., Чемезова С. В., Шелкова М. Е., - говорится в сообщении.

Причины, по которым будут введены санкции против данных лиц, президент Украины не уточнил.

Как писал сайт kp.ru, сегодня Украина также ввела санкции против шести физических и четырех юридических лиц, якобы «аффилированных со спецслужбами России и причастных к разработке вируса NotPetya».