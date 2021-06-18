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Политика18 июня 2021 19:37

Украина решила ввести санкции против главы «Ростеха»

Причины санкций пока что не уточняются
Ксения АНУФРИЕВА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Украина решила ввести санкции против главы «Ростеха» Сергея Чемезова

Украина решила ввести санкции против главы «Ростеха» Сергея Чемезова

Фото: Евгения ГУСЕВА

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести санкции против генерального директора российской государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Об этом в пятницу, 18 июня, заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, на сегодняшнем заседании СНБО Украины также применил санкции против заместителя председателя совета директоров корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаила Шелкова.

- По предложению украинской Службы безопасности принято решение о применении санкций против Фирташа Д. В., Фукса П. Я., Чемезова С. В., Шелкова М. Е., - говорится в сообщении.

Причины, по которым будут введены санкции против данных лиц, президент Украины не уточнил.

Как писал сайт kp.ru, сегодня Украина также ввела санкции против шести физических и четырех юридических лиц, якобы «аффилированных со спецслужбами России и причастных к разработке вируса NotPetya».