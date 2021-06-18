Голикова назвала главные симптомы индийского коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Симптомы заболевания индийским штаммом коронавирусной инфекции сходи с проявлениями обычной простуды – это насморк, боль в горле и головная боль. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщила российский вице-премьер Татьяна Голикова в ходе брифинга.

- Это очень простые симптомы заболевания - насморк, боль в горле, как при фарингите, головная боль. Вс. Люди по привычке используют обычные противовирусные средства или антибиотики, так как симптомы схожи с простудным заболеванием, - отметила она.

По словам Татьяны Голиковой, жители России очень частно не различают симптомы обычной простуды и коронавирусной инфекции, принимают неправильные лекарственные препараты, поэтому запускают болезнь.

Вице-премьер отметила, что при появлении первых симптомов необходимо обращаться к врачу и делать тесты на коронавирус.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее Татьяна Голикова сообщила также, что заболеваемость коронавирусом на территории всей России за последние пять дней на 34,4 процента превысила показатели аналогичного периода минувшей недели.