Меркель: Евросоюз должен вести диалог с Россией Фото: REUTERS

Европейский союз, как и Соединенные Штаты, должен вести диалог с российской стороной. Об этом в пятницу, 18 июня, заявила канцлер Германии Ангела Меркель перед встречей с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Политик отметила, что ФРГ намерена согласовать с властями Франции курс в отношении России.

- Россия – это большой континентальный сосед Евросоюза. Мы должны удостовериться, что мы ликвидировали все гибридные угрозы, однако с другой стороны мы должны оставаться в диалоге с Россией, как бы сложно это не было, для обеспечения безопасности и стабильности в Европе, - отметила Ангела Меркель.

Канцлер Германии обратила внимание на то, что в Женеве состоялся продуктивный саммит российского президента Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена. Меркель отметила, что главы РФ и США находятся в открытом диалоге, поэтому то же самое надо делать и с европейской стороны.

Ранее французские президент Эмманюэль Макрон заявил, что Европейский союз должен сохранять существующие каналы связи с Россией.