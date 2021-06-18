Сделал прививку – получи выходной: Губернатор Ленинградской области предложил предоставлять вакцинировавшимся день отдыха

Губернатор Александр Дрозденко предложил поощрять вакцинировавшихся жителей региона выходным днем. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.​

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил работодателям поощрять сделавших прививку от COVID-19 сотрудников выходным днем. Глава региона подписал постановление, стимулирующее вакцинацию населения от коронавируса. В частности, губернатор рекомендует руководителям предприятий и организаций предоставлять всем сотрудникам, прошедшим вакцинацию, день отдыха с сохранением заработной платы. Александр Дрозденко предлагает давать вакцинировавшимся выходной на следующий день после того, как они получили дозу вакцины.

Кроме того, постановление главы Ленинградской области рекомендуется вакцинировать жителей региона, занятых в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты, ЖКХ, энергетики, торговли, транспорта и культуры, в том числе для работников музеев, библиотек, театров, кинотеатров, домов культуры, детских лагерей и детских игровых комнат. Руководители таких предприятий и организаций всех форм собственности должны до 1 сентября 2021 года обеспечить вакцинацию не менее 80% своих сотрудников. Как подчеркивается в документе, к этой же дате должны сделать прививки не менее 80% государственных гражданских и муниципальных служащих Ленинградской области.

Глава региона разрешил проводить массовые мероприятия при условии, если у всех их участников будут на руках документы об отсутствии ковида. Это могут быть справки о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса либо результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до события.

Напомним, ранее обязательную вакцинацию для сотрудников предприятий торговли и сферы услуг ввели главные санитарные врачи Москвы и Московской области.