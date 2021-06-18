Politico: Белый дом временно приостановил пакет военной помощи Украине Фото: REUTERS

Белый дом временно приостановил пакет военной помощи Украине стоимостью до 100 миллионов долларов перед встречей Путина и Байдена. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщило издание Politico.

Источники газеты сообщают, что решение об отправке украинской стороне этого пакета военной помощи американский Совет национальной безопасности принял во время учений армии России недалеко от границ Украины. Над пакетом работали сотрудники государственного департамента Соединенных Штатов и Пентагона

Приостановить данное предложение о военной помощи Украине американская сторона решила в преддверии саммита президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена в Женеве, который состоялся 16 июня.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что, если западные государства перестанут поддерживать Украину, то ей придется создать «самую мощную армию в Европе». Официальный представитель МИД Россия Мария Захарова в ответ на это посоветовала украинскому лидеру сначала создать «самый мощный» парламент в своей стране.