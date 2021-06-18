Россия продлила ограничение авиасообщения с Танзанией до 19 июля 2021 Фото: REUTERS

Российский федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции принял решение продлить ограничение авиасообщения с Танзанией до 19 июля текущего 2021 года включительно. Об этом говорится в сообщении оперштаба в пятницу, 18 июня.

- С учетом сложной эпидемиологической обстановки на фоне пандемии коронавируса в Танзании действующие ограничения по авиасообщению продлены до 19 июля этого года включительно, - говорится в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, сегодня российские власти приняли решение о восстановлении полномасштабного авиационного сообщения с Турцией с 22 июня 2021 года. В Турции ситуация с коронавирусом значительно улучшилась, сообщили российские эксперты. Кроме того, с 28 июня Россия возобновит авиасообщение с США, Италией, Кипром и еще рядом популярных среди туристов зарубежных направлений.