Иммунолог: Людям с тромбофлебитом прививку от коронавируса делать можно Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Людям с тромбофлебитом можно проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 18 июня, рассказал в интервью сайту kp.ru иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По словам эксперта, если у человека на момент прививки нет обострения хронического заболевания, в том числе тромбофлебита, то у него не будет серьезного риска образования тромбов после вакцинации. При этом при заражении коронавирусной инфекцией угроза тромбоза с плачевными последствиями резко возрастает, поэтому таким пациентам в первую очередь необходимо прививка от заболевания.

- Известны редкие случаи осложнений из-за образования тромбов после прививки. Однако ни в российских, ни в европейских, ни в американских рекомендациях по применению вакцин склонность к тромбообразованию не входит в перечень противопоказаний для прививки против коронавируса. В данном случае угроза здоровью при заражении несопоставимо опаснее редких осложнений, - рассказал Николай Крючков.

Как ранее писал сайт kp.ru, российский президент Владимир Путин сообщил, что никаких серьезных побочных эффектов от российских вакцин от коронавирусной инфекции выявлено не было.

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