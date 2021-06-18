Можно ли делать прививку от коронавируса при аллергии, объяснила эксперт Роспотребнадзора Фото: Мария ЛЕНЦ

Заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в интервью сайту kp.ru рассказала, можно ли делать прививку от коронавирусной инфекции при аллергии, а также что делать при возникновении аллергической реакции после первой прививки.

По словам доктора медицинских наук, аллергикам вакцинация от коронавируса не противопоказана, кроме случаев обострения.

- Если сильная аллергия возникла на введение первой дозы вакцины, значит, препарат вам не подходит. В таком случае необходимо рассмотреть вопрос о прохождении полного курса вакцинации с применением прививки другого типа, например, использовать не «Спутник V», а «ЭпиВакКорону» или «КовиВак», - отметил профессор.

Наталья Пшеничная уточнила, повторная вакцинация другим препаратом возможна не ранее, чем через три месяца после прививки вакциной, на которую возникла аллергическая реакция. Подходящий препарат должен подобрать врач, выяснив, на какие именно компоненты вакцины у пациента может быть аллергия.

Профессор подчеркнула, что тяжелые аллергические реакции, например, анфилактический шок и отек Квинке, - это противопоказания к любой вакцинации.

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