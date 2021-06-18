Путин наградил за борьбу с пандемией сотни российских медиков Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин наградил за большой вклад в борьбу с пандемией коронавирусной инфекции сотни врачей, медсестер и других медработников из разных регионов государства. Документ в пятницу, 18 июня, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наград удостоились примерно 70 работников Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина. В том числе их наградили орденом Пирогова и орденом Дружбы. Примерно 40 медицинских работников Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, пять работников центра получили звание «Заслуженный врач России». Директор центра Иван Стилиди удостоился ордена Почета.

140 медицинских работников награждены за большой вклад в борьбу с пандемией, а также самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, еще 18 человек получили различные звания, медали и ордена за большой вклад в организацию работы по оказанию медицинской помощи, а также предотвращению распространения коронавируса в стране.