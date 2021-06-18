Умер Милка Сингх, индийский бегун по прозвищу Летающий сикх Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер Милка Сингх бывший бегун-спринтер из Индии Милка Сингх, известный по прозвищу Летающий сикх. Спортсмена не стало на 92-м году жизни. Об этом в пятницу, 18 июня, пишет газета The Indian Express, ссылаясь на информацию от сына умершего.

- Отца сегодня не стало, - сообщил он.

Сообщается, что причиной смерти Милка Сингх стали осложнения, вызванные заражением коронавирусной инфекцией.

Милка Сингх в 1958 году стал первым индийским золотым медалистом спортивных соревнований стран Содружества наций - Игр Содружества, заняв на них первое место. Спортсмен также четыре раза становился обладателем золотых медалей на Азиатских играх. В 1960 году на Олимпийских играх в Риме индийский бегун-спринтер стал четвертым в забеге на 400 метров.