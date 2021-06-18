Оперштаб назвал города Италии, Кипра и других стран, с которыми открывается авиасообщение Фото: Иван ВИСЛОВ

Россия с 28 июня 2021 года возобновляет международное авиационное сообщение с некоторыми странами. В частности, самолеты полетят в Вашингтон, Нью-Йорк, Брюссель, Дублин, Рим, Венецию и Милан. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Авиасообщение с Италией возобновится по маршрутам Москва - Рим и Москва – Милан четыре рейса в неделю, а также Москва - Венеция и Москва – Неаполь два рейса в неделю. С Кипром восстановят полеты Москва – Ларнака четыре раза в неделю, Москва – Пафос по три рейса, из всех российских аэропортов в Ларнаку и Пафос с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте.

Бельгия для россиян откроется по маршруту Москва – Брюссель четыре рейса в неделю. Болгария по маршрутам Москва - София, Москва - Варна, Москва - Бургас с частотой в четыре рейса, а также Екатеринбург - Бургас, Екатеринбург - Варна, Минеральные Воды - Варна, Самара - Бургас, Ростов-на-Дону - Варна, Ростов-на-Дону – Бургас по одному рейсу.

Авиационное сообщение с Иорданией возобновляется по маршрутам Москва – Амман, Москва – Акаба, Москва – Дублин. С Северной Македонией по маршруту Москва – Скопье.

Кроме того, с 28 июня этого года Россия восстановит авиасообщение с Соединенными Штатами по маршрутам Москва - Вашингтон и Москва - Нью-Йорк с частотой два рейса в неделю.