Захарова назвала ликвидацию русскоязычного канала в Латвии актом языковой агрессии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала планы ликвидации русскоязычного канала LTV7 на Общественном телевидении Латвии. Дипломат заявила, что Москва воспринимает это, как очередной акт языковой агрессии властей против собственного населения.

Захарова отметила, что позиция латвийских властей о приоритете английского, а не русского языка в стране противоречит принципам демократии и гражданского общества. Она напомнила, что около 40% населения Латвии предпочитают получать информацию и общаться на русском языке.

"Власти страны также дезавуируют ранее озвученные ими заверения в том, что запрет на ретрансляцию на территории государства передач "РТР-Планета" и RT якобы не скажется на представленности русского языка в его медиапространстве и доступе русскоязычной аудитории страны к информации на родном языке. Это в очередной раз подтверждает ангажированный характер подобных шагов и явное намерение руководства страны вытеснить русский язык из всех сфер общественной жизни Латвии", - сказала Захарова.

Напомним, что в пятницу, 18 июня, стало известно о прекращении эфирного вещания Латвийского телевидения (ЛТВ). Оно полностью переходит в интернет. Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии до этого запретил ретрансляцию на территории страны шестнадцати российских телеканалов. В феврале 2021 года НСЭСМИ принял решение запретить на 12 месяцев ретрансляцию телеканала "Россия-РТР".