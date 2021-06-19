Володин: Санкции Украины против Чемезова говорят об эффективности «Ростеха»

Украина ввела против Чемезова очередные санкции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал введение очередных санкций Украины против главы госкорпорации «Ростех» Сергея Викторовича Чемезова. Он напомнил, что Киев уже вводил ограничения два года назад.

- Если оценивать решения Зеленского, можно сделать лишь один вывод: корпорация «Ростех» эффективна, - написал Володин в своем Телеграм-канале.

Спикер отметил, что "санкции Зеленского - это своего рода признание Сергея Чемезова победителем в номинации "оружейник года". Он напомнил, что за время своего руководства корпорацией Чемезов сделал многое. Володин отметил, что были построены новые заводы, созданы тысячи рабочих мест.

- Когда это признаёт президент государства, считающий нашу страну врагом, это подтверждает, что «Ростех» - эффективен и конкурентен, также как и его глава, - написал Володин.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о введении новых рестрикций против главы госкорпорации "Ростех".