В России предлагают продавать авиабилеты по сертификату о вакцинации

Минтранс России предложил авиакомпаниям авторизовывать пассажиров по сертификату о вакцинации против коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минтранс России предложил авиакомпаниям авторизовывать пассажиров по сертификату о вакцинации против коронавируса. Сведения о прививке должны быть взяты с портала госуслуг. Предложение может быть в дальнейшем распространенно на все виды транспорта, сообщает источник издания РБК в Минтрансе

Другой источник в крупной российской авиакомпании сообщил, что предложение авторизации по сертификату о вакцинации действительно обсуждается. Минтранс и Минцифры пока не приняли окончательного решения по этому вопросу.

Напомним, что ранее ЕС принял решение об ослаблении ограничений на путешествия внутри блока: гражданам европейских стран, получившим вакцину, разрешат путешествовать свободно по тем частям ЕС, где безопасно. Путешественникам понадобятся документы, подтверждающие получение прививки или наличие иммунитета (антител к вирусу после болезни).

С 28 июня 2021 Россия открывает авиасообщение с рядом стран. Среди них США, Италия, Кипр, Бельгия, Болгария и другие. Вице-премьер Татьяна Голикова попросила всех россиян, планирующих выезжать за рубеж, обязательно вакцинироваться.