Белый дом назвал ерундой сообщения о приостановке военной помощи Украине. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала информацию, ранее появившуюся в издании Politico, о том, что Вашингтон приостанавливает военную помощь Украине. Она назвала эту информацию ерундой и абсурдом.

- Только на прошлой неделе - в преддверии саммита США - Россия - мы предоставили пакет помощи в сфере безопасности объемом $150 млн, включая помощь летального характера. В настоящее время мы предоставили всю сумму, выделенную Конгрессом [США] в рамках инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности, - отметила Псаки. При этом пресс-секретарь Белого дома не назвала сумму, о которой идет речь.

Напомним, Вашингтон с 2014 года предоставили Украине в общей сложности более 4,6 миллиарда долларов. Средства в основном были выделены Соединенными Штатами в виде помощи по линии безопасности, а также на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции. Также были предоставлены три гарантии по суверенным займам на $1 миллиард.